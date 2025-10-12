Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, συνήθως δεν κάνουν εύκολα σχέσεις

Έχετε ποτέ συναντήσει κάποιον που φαίνεται να αντλεί ενέργεια από τις σχέσεις, πηδώντας συνεχώς από τη μία στην άλλη στην αναζήτηση του «εκλεκτού» συντρόφου; Αυτό δεν ισχύει για τα άτομα που γεννήθηκαν στις παρακάτω τέσσερις ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τους αριθμολόγους και τους αστρολόγους, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε αυτές τις ημερομηνίες είναι πιο πιθανό να παραμείνουν μόνοι, επιλέγοντας να περιμένουν υπομονετικά μέχρι να βρουν την «αδελφή ψυχή» τους, δηλαδή κάποιον που να ταιριάζει πραγματικά με τη ζωή τους.

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι πιθανότερο να είναι single παρά σε σχέση:

1η,

16η,

27η,

31η

1η

Όσοι έχουν γεννηθεί την 1η του μήνα κυβερνώνται από τον Ήλιο, την κοσμική πηγή της ζωτικής ενέργειας και της λάμψης. Νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους και εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία.

Ξέρουν πώς να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, είναι φιλόδοξοι και προσανατολισμένοι στους στόχους τους. Στον ερωτικό τομέα, συνειδητοποιούν γρήγορα πως οι σύντροφοι που προσπαθούν να μειώσουν τη λάμψη τους ή να περιορίσουν τον ενθουσιασμό τους, δεν είναι οι κατάλληλοι.

Ανθίζουν δίπλα σε έναν δυναμικό σύντροφο, που εκτιμά την θεατρικότητά τους και τις ηγετικές τους ικανότητες, και που τους εμπνέει να φτάσουν στην κορυφή.

16η

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 16 του μήνα επηρεάζονται από τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη των ονειρικών οραμάτων, της έμπνευσης και της πνευματικής διαύγειας. Είναι ρομαντικοί με ελπίδα και ιδανισμό, όμως συχνά περιβάλλονται από ένα μυστήριο που τους κάνει δύσκολα προσεγγίσιμους στην αρχή.

Αν και επιθυμούν και είναι επιθυμητοί, η επαφή τους με ανώτερα επίπεδα συνείδησης τους οδηγεί συχνά να επιλέγουν τη μοναξιά, για να ανακτήσουν ενέργεια. Μπορεί να είναι ερωτευμένοι, αλλά να προτιμούν να ζουν στη φαντασία τους και ονειρεύονται την ιδανική σχέση, χωρίς να εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους.

Έτσι, παραμένουν single μέχρι να βρουν το κατάλληλο ταίρι, δηλαδή κάποιον που θα αναλάβει πρωτοβουλία, θα τους βοηθήσει να ρίξουν τις άμυνές τους και θα αντιμετωπίσει με κατανόηση τον ιδιαίτερο τρόπο που βιώνουν τα συναισθήματά τους.

27η

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 27 του μήνα κυβερνώνται από τον Άρη, τον πλανήτη που σχετίζεται με τη δύναμη, τη δράση και την αυτοπροστασία. Παρότι απολαμβάνουν την παρέα, τη συντροφικότητα και τη συνεργασία, δύσκολα συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο από αυτό που θεωρούν ιδανικό.

Έχουν υψηλές προσδοκίες και δυναμική στάση ζωής, οπότε δεν ανέχονται για πολύ τις δικαιολογίες όσων δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό τους. Μερικοί ίσως τους θεωρούν σκληρούς επειδή κόβουν εύκολα δεσμούς, όμως στην πραγματικότητα είναι απόλυτα πιστοί σε όσους αγαπούν.

Όταν βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο, γίνονται ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και προστάτης του. Μέχρι τότε, νιώθουν ικανοποιημένοι με έντονες αλλά σύντομες σχέσεις, περιπέτειες γεμάτες πάθος ή με το να επικεντρώνονται στην προσωπική τους εξέλιξη.

31η

Όσοι έχουν γεννηθεί στις 31 του μήνα τείνουν να ακολουθούν αντισυμβατικούς δρόμους, ειδικά καθώς μεγαλώνουν. Κυβερνώνται από τον Ουρανό, τον πλανήτη της εκκεντρικότητας και της αφύπνισης της συνείδησης.

Είναι γεννημένοι για να ανατρέπουν καταστάσεις και να σπάνε όρια και αυτό ισχύει και στην ερωτική τους ζωή. Αναζητούν έναν σύντροφο που να ταιριάζει στα μελλοντικά τους οράματα και να εμπνέει τα όνειρά τους.

Συνήθως χρειάζονται περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία από ό,τι οι περισσότεροι, και δεν βιάζονται να μπουν σε σχέση. Είναι αργοί και υπομονετικοί, δηλαδή προτιμούν να χτίσουν πρώτα μια δυνατή φιλία ή να κρατήσουν τη σχέση ανεπίσημη, μέχρι να σιγουρευτούν πως ο άλλος είναι πραγματικά αφοσιωμένος στους ίδιους στόχους.