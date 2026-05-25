Συναγερμός στο Βέλγιο: Εκκένωση σε πόλη δυτικά των Βρυξελλών λόγω κινδύνου έκρηξης σε φλεγόμενη αποθήκη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Βέλγιο, φωτιά, αποθήκη
Κάτοικοι που ζουν κοντά σε μια φλεγόμενη αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας σε μια πόλη δυτικά των Βρυξελλών, στο Βέλγιο, απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους λόγω «σημαντικού» κινδύνου έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά στην αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου, δόθηκε εντολή σε άλλους κατοίκους της πόλης Τουμπίζ να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους, λόγω της τοξικότητας του καπνού από τη φωτιά.

«Αυτή τη στιγμή, απομακρύνουμε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης για κοντινά σπίτια λόγω των φιαλών υγραερίου μέσα στο κτίριο», δήλωσε ο δήμαρχος Σαμουέλ ντ’ Οραζιό στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF.

Οι αρχές κάνουν μετρήσεις για την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού, πρόσθεσε.

Η εντολή προς τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες επεκτείνεται σε όσους ζουν σε μια ευρύτερη περιοχή δυτικά των Βρυξελλών, καθώς οι τοξικές αναθυμιάσεις εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή.

 

 

 

 

