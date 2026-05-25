Χανιά: Μία γυναίκα από τη Γαλλία και μία από την Δανία κατήγγειλαν τον βιασμό τους

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Περιπολικό
Οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά ερευνούν δύο καταγγελίες αλλοδαπών γυναικών για σεξουαλική κακοποίηση, με την Ασφάλεια Χανίων να εξετάζει προσεκτικά τα στοιχεία και τις συνθήκες των υποθέσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα patris.gr, η πρώτη υπόθεση αφορά μια 35χρονη Γαλλίδα, υγειονομική κρατική λειτουργό, η οποία κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 35χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι όλα συνέβησαν ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του. Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της Γαλλίδας.

Η Ασφάλεια Χανίων χειρίζεται την υπόθεση και ερευνά με προσοχή τι ακριβώς συνέβη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν ακόμη μία καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση. Πρόκειται για υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από αλλοδαπό το περασμένο Σάββατο, στην παλιά πόλη των Χανίων.

