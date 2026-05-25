Καλλιθέα: Επιτέθηκαν σε τρανς γυναίκα και την παρέσυραν με το αυτοκίνητο – Τέσσερις συλλήψεις

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν στην περιοχή της Καλλιθέας τέσσερις 19χρονους και 20χρονους, οι οποίοι παρέσυραν με όχημα στο οποίο βρισκόντουσαν και τραυμάτισαν τρανς γυναίκα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλλιθέας, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν τρανς γυναίκα και προέβησαν σε υβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της έριξαν αβγά και αντικείμενα.

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής οι κατηγορούμενοι πήγαν ξανά στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της, οι νεαροί την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

