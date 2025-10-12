Σίσσυ Xρηστίδου: Η αποκάλυψη για την συζήτηση με το AI… για τα λαζάνια

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», αρνούμενη να δοκιμάσει φαγητό επειδή το ChatGPT την μάλωσε για την κατανάλωση λαζανιών.

«Παύλο, έλα εσύ να δοκιμάσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω σήμερα. Με μάλωσε το ChatGPT που έφαγα λαζάνια! Με μάλωσε και μου είπε “τι είπαμε; Τώρα κάνεις συντήρηση”. Το ρωτάω κάθε μέρα τι να φάω και χθες του είπα ότι έφαγα λαζάνια με κιμά, έγινε έξαλλο», είπε γελώντας η Σίσσυ Χρηστίδου.