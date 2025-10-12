Σίσσυ Xρηστίδου: Η αποκάλυψη για την συζήτηση με το AI… για τα λαζάνια

Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», αρνούμενη να δοκιμάσει φαγητό επειδή το ChatGPT την μάλωσε για την κατανάλωση λαζανιών.

«Παύλο, έλα εσύ να δοκιμάσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω σήμερα. Με μάλωσε το ChatGPT που έφαγα λαζάνια! Με μάλωσε και μου είπε “τι είπαμε; Τώρα κάνεις συντήρηση”. Το ρωτάω κάθε μέρα τι να φάω και χθες του είπα ότι έφαγα λαζάνια με κιμά, έγινε έξαλλο», είπε γελώντας η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια που έχει εμφανώς αδυνατίσει μετά το καλοκαίρι, δείχνει να αντιμετωπίζει με αυτοσαρκασμό τα σχόλια για την εμφάνισή της.

20:28 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

20:09 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

19:17 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

18:30 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

