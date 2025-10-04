Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν τον κυνηγάει κανείς και αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μία αγωνία ότι όλοι του επιτίθενται»

Ο Γιώργος Λιάγκας το βράδυ της Τετάρτης (1/10) βρέθηκε στην «Ταράτσα του Φοίβου» για να παρακολουθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο τέλος της παράστασης ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει δηλώσεις στις κάμερες που βρίσκονταν έξω από το «Θέατρο Άλσος», ωστόσο η πρόθεσή του ήταν να μιλήσει αποκλειστικά για τον τραγουδιστή κάτι που έκανε ξεκάθαρο και στους ρεπόρτερ.

Η κίνηση αυτή του Γιώργου Λιάγκα σχολιάστηκε από το «Happy Day», με τον παρουσιαστή στη συνέχεια να δίνει την δική του απάντηση μέσα από την εκπομπή του.

Τα όσα έγιναν έπειτα από τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα, συζήτησαν το πρωί του Σαββάτου (4/10) στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι ο συνάδελφός της έχει το δικαίωμα αν θέλει να μιλήσει στις κάμερες ή να μην κάνει δηλώσεις, ωστόσο θα πρέπει να κρατάει την ίδια στάση και για τους άλλους.

«Ο Γιώργος έχει πάθει λίγο αυτό το “όλοι ασχολείστε μαζί μου”. Το θέμα όμως είναι ότι, όταν και ο Γιώργος ασχολείται με πρόσωπα, δεν γίνεται να λες ότι “εγώ θα ασχολούμαι με όλους σας, εσείς δεν θα ασχολείστε μαζί μου”. Δεν μπορείς να το πεις αυτό

Εμείς της δουλειάς ξέρουμε ότι ο Γιώργος δεν θα μας μιλήσει, και μην σας πω ότι δεν θα μας μιλήσει και κανένας από την εκπομπή. Όχι σε εμάς, σε καμία κάμερα δεν μιλάει κανένας ποτέ. Εδώ η Βουλγαράκη, που είναι δικό μας παιδί, έπρεπε να φύγει από τον Λιάγκα για να μας κάνει δηλώσεις.

Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η γραμμή. Για εμένα, νομίζω ότι η προσέγγιση από τα παιδιά στο “Happy Day” ήταν γιατί ο Γιώργος πολλές φορές έχει κατηγορήσει κόσμο που δεν στέκεται να μιλήσει στις κάμερες», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι: «Δηλαδή ένα πλάνο που ο άλλος φεύγει και δεν μιλάει ο Γιώργος θα το παίξει και θα πει και “ποιος νομίζεις ότι είσαι που δεν μιλάς”.

Για μένα σε αυτό που λέει έχει δίκιο, στο ότι “δεν θέλω να μιλήσω”, είναι δικαίωμά σου να μην θες να μιλήσεις, όλων μας. Δηλαδή εγώ συμφωνώ στο ότι δεν πρέπει να δώσεις λογαριασμό, παρ’ όλα αυτά άσε και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο…

Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι εκεί που το χάνει ο Γιώργος στην τοποθέτησή του είναι ότι εξαιρεί τον εαυτό του… Ας έχει μία στάση και για τους υπόλοιπους, ίδια με τον εαυτό του».

«Για μένα το βασικό είναι ότι πρέπει αυτό που κάνεις εσύ να αποδέχεσαι να το κάνουν και οι άλλοι. Δεν τον κυνηγάει κανείς και αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μία αγωνία ότι όλοι του επιτίθενται, ότι όλοι θέλουν το κακό του, όλοι μιλούν για εκείνον. Οι περισσότερες εκπομπές δεν μιλάνε για τον Γιώργο, γιατί είναι απέναντι. Έτσι είναι το σύστημα, δεν μπορεί να εξαιρείται!», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.