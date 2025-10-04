Χωρίς την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου το «Χαμογέλα και Πάλι» – Τι είπε η Σίσσυ Χρηστίδου

Το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, στο «Χαμογέλα και πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια ανακοίνωση, αφού καλημέρισε τους τηλεθεατές.

Η παρουσιάστρια υποδέχθηκε την ομάδα της στο πλατό, και πριν μπει στη θεματολογία της εκπομπής, ενημέρωσε πως αυτό το Σαββατοκύριακο θα λείπει από την εκπομπή ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της παρέας, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η γνωστή μαγείρισσα δεν θα βρίσκεται στην κουζίνα της εκπομπής, καθώς αντιμετωπίζει μια μικρή αδιαθεσία. «Είναι λίγο αρρωστούλα και δεν θα είναι μαζί μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Της στέλνουμε τα φιλιά μας», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.