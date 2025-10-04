Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Να είστε ατρόμητοι, αλλά όχι παρορμητικοί»

Στις 4 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην αποφασιστικότητα, το θάρρος και την συναισθηματική αντοχή, καθώς η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Άρη κυριαρχεί στον ουρανό και μας ωθεί να δράσουμε με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση. Εκεί που ο Άρης συνήθως προχωράει δυναμικά, η Σελήνη μετριάζει αυτήν την ενέργεια και τη μετατρέπει σε κάτι με ουσιαστικό σκοπό.

Για τέσσερα ζώδια, αυτή η διέλευση φέρνει ευλογίες με τη μορφή αυτοπεποίθησης και καθοδήγησης. Ξέρουμε πού να διοχετεύσουμε την ενέργειά μας και νιώθουμε σίγουροι ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. Είμαστε ατρόμητοι, αλλά όχι παρορμητικοί. Είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό που είναι σωστό.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν, σήμερα 4 Οκτωβρίου

Κριός,

Λέων,

Παρθένος,

Σκορπιός

Κριός

Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Άρη σας δίνει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε, Κριοί: κινητοποίηση τροφοδοτημένη από σαφήνεια και όχι από απογοήτευση. Τα πράγματα επιτέλους έχουν νόημα για εσάς, και αυτό σας δίνει την ικανότητα να δράσετε πάνω σε μερικές ιδέες που είχατε βάλει «στον πάγο».

Στις 4 Οκτωβρίου, θα παρατηρήσετε ότι οι άλλοι συμφωνούν περισσότερο μαζί σας, και αυτό δεν συμβαίνει επειδή τους πιέζετε να συμφωνήσουν μαζί σας. Αντίθετα, συμβαίνει επειδή είστε φυσικά πειστικοί, και, ίσως το πιο σημαντικό, επειδή όσα λέτε έχουν λογική.

Οι ευλογίες αυτής της ημέρας έρχονται μέσα από την αίσθηση ότι σας καταλαβαίνουν. Δεν θα χρειαστεί να εξηγείτε τα πάντα υπερβολικά, και αυτό θα σα απαλλάξει από μεγάλο βάρος. Είστε χαρισματικός από τη φύση σας, και οι άνθρωποι γύρω σας θέλουν να πιστέψουν σε εσάς.

Λέων

Λέοντες, το Σάββατο, η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Άρη σας θυμίζει ότι η ενέργειά σας δεν πάει χαμένη. Τα σημάδια που λαμβάνετε από το σύμπαν στις 4 Οκτωβρίου αφορούν το να γνωρίζετε ότι ο ενθουσιασμός σας εμπνέει τους άλλους, και οι πράξεις σας έχουν μεγαλύτερη επιρροή απ’ ό,τι φανταζόσασταν.

Η ενέργεια του Σαββάτου σας δίνει μια έκρηξη προσωπικής αυτοπεποίθησης, που δεν είναι επιφανειακή αλλά βαθιά και σταθερή. Αυτό σας κάνει πιο γενναιόδωρο, τόσο στις πράξεις όσο και στα λόγια σας. Είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους, και αυτοί ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο.

Θα διαπιστώσετε πως ό,τι προσφέρετε στον κόσμο επιστρέφει σε εσάς στο πολλαπλάσιο — συχνά με τη μορφή απροσδόκητης καλοσύνης από φίλους ή ακόμα και αγνώστους. Αυτή είναι μια μέρα για να απολαύσετε τη λάμψη του δικού σας θάρρους, καθώς καθοδηγείτε τους άλλους με σκοπό και καλοσύνη.

Παρθένος

Για μια φορά, ο προσεκτικός σας σχεδιασμός και το σταθερό σας μυαλό συναντούν μια έκρηξη εμπνευσμένης ενέργειας, Παρθένοι, και ο συνδυασμός αυτός είναι ισχυρός. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα για εσάς κατά τη διάρκεια μιας διελεύσεως, όπως αυτή της Σελήνης σε τρίγωνο με τον Άρη.

Στις 4 Οκτωβρίου, είναι πιο εύκολο για εσάς να δράσετε χωρίς να υπεραναλύετε ή να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας. Αυτό το αίσθημα, από μόνο του, μοιάζει με διακοπές. Το σύμπαν απομακρύνει τα εμπόδια για να μπορέσετε επιτέλους να προχωρήσετε. Αυτή είναι η ευλογία σας.

Εμπιστευτείτε τον timing αυτής της ημέρας, καθώς ίσως να μην μπορείτε να προβλέψετε τα πάντα που θα συμβούν ή πότε ακριβώς θα συμβούν. Τα πράγματα δεν καθυστερούν, ούτε γίνονται βιαστικά. Συμβαίνουν ακριβώς όπως πρέπει να είναι, οπότε αποδεχτείτε τα όλα όπως έρχονται.

Σκορπιός

Μην εκπλαγείτε αν η 4η Οκτωβρίου σας κάνει να νιώσετε εξαιρετικά δημιουργικοί, Σκορπιοί. Έχετε περισσότερη ενέργεια από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, και η αποφασιστικότητά σας είναι εκρηκτική. Αυτή είναι η επίδραση του τριγώνου Σελήνης – Άρη, και, ειλικρινά, σας κάνει πάρα πολύ καλό, Σκορπιοί.

Αυτή η διέλευση σας κάνει να βλέπετε τα δικά σας συναισθήματα ως εργαλεία, αντί να τα θεωρείτε εμπόδια.

Τώρα συνειδητοποιείτε ότι το να είστε έντονα συναισθηματικοί άνθρωποι δεν σημαίνει πως πρέπει να αντιδράτε υπερβολικά σε όλα. Αντίθετα, σημαίνει ότι μπορείτε να επεξεργάζεστε τα πάντα με καρδιά και ψυχή.

Ο Άρης σας χαρίζει την ευλογία της διορατικότητας και της φιλοδοξίας, ενώ η Σελήνη σας βοηθά να δείτε τα πράγματα με καθαρή προοπτική. Αυτή η μέρα θα σας βρει πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό από ποτέ. Θα νιώσετε περήφανοι, δυνατοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση — κι αυτή είναι μια υπέροχη αίσθηση.