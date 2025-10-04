Ρόδος: Στις 13 Οκτωβρίου η δίκη του ιερέα που κατηγορείται ότι άλειψε γυμνό τουρίστα με λάδι

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει τη 13η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από αναβολές, ο εφημέριος που κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας αλλοδαπού τουρίστα, ο οποίος τον κατήγγειλε.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», η υπόθεση ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου 2023, όταν εμφανίστηκε σε αστυνομικούς του τμήματος της περιοχής ένας 30χρονος τότε, Εσθονός, που κατοικεί στη Φινλανδία και προσωρινά στο Φαληράκι και υπέβαλε μήνυση εις βάρος του εφημέριου του μοναστηριού, το όνομα του οποίου δεν γνώριζε, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τουρίστα, επισκέφθηκε με μια συνεργάτιδά του το μοναστήρι το απόγευμα της 12ης Ιουλίου 2023 και εκεί γνώρισαν τον εφημέριο. Ο 30χρονος τότε μηνυτής αγόρασε, όπως είπε, έναν σταυρό τον οποίον ξέχασε στο μοναστήρι και ο εφημέριος του απέστειλε ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο το οποίο του είχε δώσει, για να τον ενημερώσει.

Την 13η Ιουλίου 2023 το πρωί ο 30χρονος πήγε ξανά στο μοναστήρι για να πάρει τον σταυρό και όπως ισχυρίστηκε, ο εφημέριος του πρότεινε να τον ακολουθήσει σε ένα δωμάτιο, το οποίο χρησιμοποιεί για τους επισκέπτες, με σκοπό να του δώσει ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο 30χρονος τον ακολούθησε και εκεί, όπως λέει, ο εφημέριος του ζήτησε να κατεβάσει το παντελόνι του, το εσώρουχό του και να βγάλει τη μπλούζα του για να τον αλείψει με λάδι.

Τότε όπως υποστήριξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρχισε να τον αλείφει στα γεννητικά του όργανα με λάδι και μόνο εκεί για μερικά δευτερόλεπτα.

Ο μηνυτής, όπως υποστήριξε, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια συνήθη διαδικασία δεν του ζήτησε να σταματήσει και στην πορεία υπέβαλε μήνυση.

Τελικά ο 49χρονος συνελήφθη και ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι άλειψε τον τουρίστα γιατί είχε εξανθήματα.