Αθήνα: Εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας – Συναγερμός στις Αρχές

Ο Αχμέντ Χουσσεΐν, 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της 29ης Μαΐου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή για κινητά Android εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για κινητά Apple εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple.