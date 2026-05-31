Αθήνα: Εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας – Συναγερμός στις Αρχές

Ο Αχμέντ Χουσσεΐν, ένας 15χρονος ασυνόδευτος ανήλικος αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της 29ης Μαΐου 2026 από χώρο φιλοξενίας στην Αθήνα. Η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του, εκδίδοντας Missing Alert, καθώς η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο και καλεί τους πολίτες να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο Αχμέντ Χουσσεΐν, 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε το βράδυ της 29ης Μαΐου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή για κινητά Android εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για κινητά Apple εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple.

