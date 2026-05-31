Σαν σήμερα 31 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Ημέρα των Αδελφών.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Γεγονότα

1859 : Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Μπιγκ Μπεν, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.

: Διεξάγεται η Ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο.

: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δυο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Γεννήσεις

1930: Κλιντ Ίστγουντ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Γιάννης Κούτρας, Έλληνας τραγουδιστής.

