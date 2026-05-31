Ακόμα μετράνε τους Σάλιβαν στο Κορκ της Ιρλανδίας για να μπουν στο Βιβλίο Γκίνες

Αν σε έλεγαν Σάλιβαν ή Ο’ Σάλιβαν θα βρισκόσουν στο Κορκ της Ιρλανδίας, κατά πάσα πιθανότητα, το Σάββατο. Κι αυτό προκειμένου να κερδίσεις μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Αυτό τουλάχιστον έπραξαν σχεδόν 2.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν.

Ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοτήτων, οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, ανακοινώνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο, κάτι που πιστοποίησε εκπρόσωπος της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες.

Ποιοι έχασαν το ρεκόρ

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Γκάλαχερ – ένα άλλο κοινό ιρλανδικό επώνυμο – που είχαν συγκεντρώσει 1.488 συνεπώνυμους, το 2007, στην κομητεία Ντονεγκάλ της βορειοδυτικής Ιρλανδίας.

Το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν είναι κοινό στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, καθώς και στην ιρλανδική διασπορά στη Βόρεια Αμερική.

«Στη Βοστώνη, όπου μένω, υπάρχουν πολλοί Σάλιβαν. Αλλά αυτό είναι απίστευτο!», δήλωσε ο Κέβιν Σάλιβαν, ένας 75χρονος συνταξιούχος. «Όλοι όσοι βλέπω εδώ είναι Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν. Είναι απίστευτο συναίσθημα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη βρετανική βάση γενεαλογικών δεδομένων Forebears, υπάρχουν παγκοσμίως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ.