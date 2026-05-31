ΗΠΑ: Πτώση μετεωρίτη αποδείχθηκε η ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο

  • Πτώση μετεωρίτη αποδείχθηκε η ισχυρή έκρηξη η οποία συγκλόνισε κτίρια στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ.
  • Η αμερικανική Υπηρεσία Μετεωριτών επιβεβαίωσε ότι ο εκκωφαντικός κρότος προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου, ο οποίος εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.700 χλμ/ώρα.
  • Η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις, ενώ μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε.

Πτώση μετεωρίτη αποδείχθηκε η ισχυρή έκρηξη η οποία συγκλόνισε κτίρια στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ και η οποία προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.

Τις κατάλληλες απαντήσεις έδωσε η αμερικανική Υπηρεσία Μετεωριτών επιβεβαιώνοντας ότι ο εκκωφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2:30 μ.μ. προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ, βόρεια της Βοστώνης.

Ο εκπρόσωπος της NASA, Άλαρντ Μπόιτελ, δήλωσε ότι ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.700 χλμ/ώρα και πιθανότατα «θρυμματίστηκε» περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις.

Έμοιαζε με πεφταστέρι

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα, η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό.

Τα βίντεο που προστέθηκαν στην πλατφόρμα X κατέγραψαν κάτι που ακούγονταν σαν δύο γρήγορες εκρήξεις, χωρίς φωτιά, ή καπνό.

