ΗΠΑ: Πτώση μετεωρίτη αποδείχθηκε η ισχυρή έκρηξη – Δείτε βίντεο

Πτώση μετεωρίτη αποδείχθηκε η ισχυρή έκρηξη η οποία συγκλόνισε κτίρια στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ και η οποία προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
Τις κατάλληλες απαντήσεις έδωσε η αμερικανική Υπηρεσία Μετεωριτών επιβεβαιώνοντας ότι ο εκκωφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2:30 μ.μ. προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ, βόρεια της Βοστώνης.
Ο εκπρόσωπος της NASA, Άλαρντ Μπόιτελ, δήλωσε ότι ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.700 χλμ/ώρα και πιθανότατα «θρυμματίστηκε» περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις.
Reports of a big explosion in Boston seems to support a meteor that exploded. GOES Satellite picked up an uptick in density to support a major flash. pic.twitter.com/tUn2fLtmrg
Έμοιαζε με πεφταστέρι
Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα, η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.
Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό.
Τα βίντεο που προστέθηκαν στην πλατφόρμα X κατέγραψαν κάτι που ακούγονταν σαν δύο γρήγορες εκρήξεις, χωρίς φωτιά, ή καπνό.