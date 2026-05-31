Πανθρακικός: Το… τρολάρισμα της ομάδας της Θράκης στην Παρί Σεν Ζερμέν – «Θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε»

Η ομάδα του Πανθρακικού, η οποία, με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, της υπενθύμισε μέσω ανάρτησης στα social media ότι δεν την έχει νικήσει ποτέ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ωστόσο υπάρχει μία ελληνική ομάδα την οποία δεν την έχει κερδίσει ποτέ και φρόντισε να της το υπενθυμίσει.
  • Πρόκειται για τον Πανθρακικό, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, ανέβηκε στη Super League 2, ο οποίος με ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στο φιλικό του 2009.
  • Οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, με τον Πανθρακικό να γράφει ουσιαστικά πως περιμένει… ρεβάνς, αναρωτώμενος αν η Παρί θα καταφέρει κάποτε να τον κερδίσει.

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο υπάρχει μία ελληνική ομάδα την οποία δεν την έχει κερδίσει ποτέ και φρόντισε να της το υπενθυμίσει.

Πρόκειται για τον Πανθρακικό, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, ανέβηκε στη Super League 2, ο οποίος με ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στο φιλικό του 2009, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, γράφοντας ουσιαστικά πως περιμένει… ρεβάνς, αναρωτώμενος αν η Παρί θα καταφέρει κάποτε να τον κερδίσει.

Το ματς είχε γίνει πριν από 17 χρόνια

Ο αγώνας είχε γίνει στις 23 Ιουλίου 2009, σε αναμέτρηση προετοιμασίας, όπου η γαλλική ομάδα είχε προηγηθεί, πριν ο Πανθρακικός, η ομάδα της Κομοτηνής, ισοφαρίσει και διαμορφωθεί το τελικό 1-1.

