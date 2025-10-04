Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Η Αλεξάνδρα ένα βήμα πριν από το πάτημα της σκανδάλης- Σοκαριστικές εξελίξεις

Συγκλονιστική η συνέχεια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια” που έρχεται Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha.

Η Λένα ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει µε τον παππού της στη Σύρο, ενώ ο πατέρας της ετοιμάζει, ερήμην της, ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει.

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή. Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Ο Καπετανάκος οπλίζει το χέρι του Ανδρέα.

 Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα στις 22:30 Επεισόδιο 05

Ο Λυκούργος Κονταράς καταφτάνει από το Δουργούτι στο τμήμα Πειραιά, ως ύποπτος για τον φόνο του Στράτου και ο Καπετανάκος ζητά από τον Γιάµαρη να τον αφήσει να το τακτοποιήσει εκείνος.

Η Λένα ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει µε τον παππού της στη Σύρο, ενώ ο πατέρας της ετοιμάζει, ερήμην της, ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει. Ωστόσο, η Καίτη αποκαλύπτει στην Αλεξάνδρα τον δολοφόνο που υποδεικνύει ο ανιψιός της, Ζήσης, οδηγώντας την έξω από το σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη ένα βήμα πριν το πάτημα της σκανδάλης.

Τρίτη στις 22:30 Επεισόδιο  06

Η Αλεξάνδρα ακούει κερωμένη την Γαλήνη να λέει στον Γρηγόρη ότι δε θα τον αφήσει να καταστρέψει τη ζωή του για τον γιο ενός νταβατζή. Κάτι σπάει μέσα της με αυτή την ομολογία και ορκίζεται πως δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψει την οικογένεια Βούλγαρη.

Το νέο της σύλληψης του υπόπτου κυκλοφορεί παντού, με τον Γιάμαρη να δέχεται και επισήμως συγχαρητήρια για την επιτυχία του – αν και υποπτεύεται πως η ιστορία δεν έχει τελειώσει.

Ο Βούλγαρης μαθαίνει για το τηλεγράφημα και αποφασίζει να δώσει ένα μάθημα στη Λένα, έτσι ώστε να αφήσει τον γιο της στο παρελθόν μια για πάντα. Ο Καπετανάκος δίνει ένα όπλο στον Ανδρέα ζητώντας του να σκοτώσει τον ύποπτο που έχουν συλλάβει.

