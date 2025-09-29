«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Μαρίνα Ασλάνογλου: Η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει εκδίκηση, τέλος

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», δε χρειάζεται συστάσεις.

Ήδη, στα πρώτα επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του Alpha ξεχώρισε με την ερμηνεία της, συζητήθηκε κι απέσπασε κολακευτικές κριτικές.

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια ήταν σήμερα προσκεκλημένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day» και μίλησε για το ρόλο της, έδωσε και spoiler αλλά και αποκάλυψε το πώς γυρίστηκε η συγκλονιστική σκηνή που θα παρακολουθήσουμε απόψε.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι χαμηλών τόνων, ξύπνια και προκομένη, μικροπαντρεμένη κι ακόμα πολύ όμορφη. Αναλαμβάνει δράση στην Τρούμπα αποκαλύπτοντας «προσόντα» πολύ καλά κρυμμένα.

Στην πραγματικότητα, ο βαθύς πόνος της δολοφονίας του γιου της έχει σκίσει στα δυο την ψυχή της, γι’ αυτό και θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. «Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Το ότι με σκέφτηκαν για να υποδυθώ την Αλεξάνδρα Καπετανάκου είναι πολύ ωραίο για μένα. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα τα σενάρια έχτισα τον ρόλο με τρόπο που στην πορεία θα φανεί. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί συνεργάζομαι με αυτούς τους συνεργάτες και τους συναδέλφους» λέει η Μαρίνα Ασλάνογλου. «Οι σκηνές που γυρίσαμε στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια, είναι πάρα πολύ δυνατές» προσθέτει.

Η σκηνή που βρίσκει το γιο της αιμόφυρτο «έγραψε» στην τηλεοπτική σεζόν.

Αγαπήθηκε, επαινέθηκε, γράφτηκαν εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία της.

Σήμερα θα δούμε τη συγκλονιστική συνέχεια αυτής σκηνής. Για την ακρίβεια, στο σημερινό επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε την πιο «δύσκολη σκηνή που έχει γυρίσει στη σειρά». Πρόκειται για τη «σκηνή στην οποία φέρουν το νεκρό γιο μου (τον Στράτο) στο σπίτι. Ουσιαστικά είναι ο θρήνος της ο μεγάλος, αυτή η σκηνή είναι και η πιο δύσκολη που έχω κάνει σε αυτή τη σειρά. Έκανα ώρα να συνέλθω» αφού ολοκληρώθηκε. «Αυτή τη σκηνή τη γύρισα με σκηνοθέτη τον Γιώργο Κορδέλλα. Κάναμε πρόβες μέχρι ένα σημείο. Στη συνέχεια είπε “ανοιχτές οι κάμερες. Τραβάτε…”. Κι έγινε αυτό γιατί δεν μπορούσα κι εγώ να ξανακάνω τη σκηνή».

«Δεν είμαι η Μαρίνα εκείνη την ώρα. Είμαι η Αλεξάνδρα. Ξεκάθαρα. Επειδή με είδα. Και ξανάβαλα τη σκηνή για να με δω, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι εγώ» αναφέρει.

«Γιατί με ρωτήσαν, έλαβα πολλά μηνύματα και πολλά τηλεφωνήματα κι από μαμάδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους άγγιξε πάρα πολύ αυτό, για το τι σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Μια κοπέλα με ρώτησε σκεφτόμουνα το γιο μου; Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να έχω αντίκρισμα το δικό μου το παιδί».

Αλλά «προσπάθησα να μπω στη ψυχοσύνθεση αυτής της γυναίκας, το ότι είναι Μανιάτισσα, το ότι έχει στην ψυχοσύνθεσή της το μοιρολόι, το θρήνο. Και πως γίνεται μια μάνα να χάνει ακαριαία το παιδί της, στο οποίο έχει λατρεία».

Η σκηνή είναι έντονη, έχει ένταση και συναίσθημα. «Βέβαια. Ακριβώς. Γιατί ακούγεται μια φωνή “τον φέρνουνε, τον ανεβάζουνε…” οπότε αυτό έπρεπε να μου κάνει ένα trigger την ώρα που γυρνούσα τη σκηνή και μιλούσα με τον Γρηγόρη, τον κολλητό του Στράτου. Οι τηλεθεατές ξέρουν τι έχει συμβεί, αλλά η Αλεξάνδρα δεν ξέρει ότι αυτός είναι που έχει δολοφονήσει» τον Στράτο.

«Από το σημερινό επεισόδιο αρχίζει να ξετυλίγεται ο μύθος της σειράς» υπογραμμίζει. «Σήμερα η Αλεξάνδρα πάει στην εκκλησία που γίνεται η κηδεία του γιου της και φεύγει. Δεν πάει ούτε στο νεκροταφείο. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα θάψει το παιδί της. Θέλει να πάρει εκδίκηση. Τέλος»!

Ωστόσο η Μαρίνα Ασλάνογλου σημειώνει ότι, «πέρα από τη βασική ιστορία που είναι οι δύο κόσμοι, η μέρα και η νύχτα, η Τρούμπα και η Καστέλα υπάρχουν και τα κορίτσια (του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε), τα οποία είναι εξαιρετικά και θα δούμε στη συνέχεια τις ιστορίες τους». Κι επειδή «“στην Τρούμπα τον έρωτα τον πληρώνεις ακριβά” , κάποια κορίτσια το πληρώνουν ακριβά αυτό, γιατί δεν έχουν δικαίωμα στον έρωτα και στο όνειρο».

