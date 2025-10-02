Λιάγκας για Μαζωνάκη: «Ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε για 5 λεπτά σαν μικρό παιδί»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τετάρτης (1/10) συμμετείχε στην παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά, «Η ταράτσα του Φοίβου», στο «Θέατρο Άλσος». Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του επιτυχημένου λαϊκού ερμηνευτή, ύστερα από τα όσα αντιμετώπισε το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε την παράσταση, ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός παρουσιαστής μετά το τέλος της μουσικής βραδιάς συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο καμαρίνι του.

Στη σημερινή εκπομπή του, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές, ορισμένα από τα πράγματα που είπε με τον αγαπημένο τραγουδιστή.

«Κάθε άλλο παρά τρελός είναι ο Γιώργος. Το μυαλό του Γιώργου είναι ξυράφι. Το χιούμορ του, η ετυμολογία του, οι ατάκες του, ήταν όπως είναι πάντα.

Μίλησα πολύ ώρα με τον Γιώργο, θα σας πω σήμερα λίγα πράγματα, που μου επέτρεψε να πω. Μου είπε μία ατάκα: “Το Δρομοκαΐτειο με αναγέννησε”. Του είπα ότι είναι στα καλύτερά του, “σε έχω δει πολλές φορές, σήμερα τραγούδησες καλύτερα από ποτέ”, και μου απάντησε: “Γιώργο, το Δρομοκαΐτειο με αναγέννησε. Είμαι ένας νέος Γιώργος μετά το Δρομοκαΐτειο”», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Επιπλέον, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι: «Στο Δρομοκαΐτειο, σας το λέω πια για να λήξει η ιστορία αυτή, δεν βρήκαν τίποτα που να συνδέεται με τρέλα, με ψυχασθένεια, με οτιδήποτε άλλο που είναι ψυχιατρική νόσος, στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν του έδωσαν καμία θεραπεία. Άρα μακριά από οποιαδήποτε σύνδεση με ψυχική νόσο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ξεκάθαρα! Εγώ έμεινα μισή ώρα μαζί του, κάθε άλλο παρά ψυχικά ασθενής είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Το δώρο που συγκίνησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε μία βαθιά συγκινητική στιγμή. Ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος από τον θάνατο του σκυλιού του, της Αρίθας, το οποίο έφυγε από την ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ ήταν στο καμαρίνι του τραγουδιστή, μπήκαν μέσα οι δύο γιατροί που φρόντισαν το σκυλάκι του τις τελευταίες μέρες και του έδωσαν ένα δώρο που τον έκανε να λυγίσει.

«Μπαίνει ένα νέο παλικάρι και μία νέα κοπέλα μέσα και κρατούσαν τυλιγμένο κάτι. Κάθονται εκεί, συγκινήθηκε ο Γιώργος, και του είπαν ότι του έφεραν ένα δώρο.

Το άνοιξε και ήταν ένα κάδρο με πλαστελίνη, η οποία είχε πάνω της το αποτύπωμα από το ποδαράκι της Αρίθας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε για 5 λεπτά σαν μικρό παιδί. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Τον πήρα αγκαλιά, κλάψαμε μαζί και μου ανοίχτηκε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.