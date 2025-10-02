Συγκλονίζει ο Ηλίας Βρεττός: «Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλίας Βρεττός
Φωτογραφία: Instagram/vrettos_ilias

Το πρωί της Πέμπτης (2/10) ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε και για το σοβαρό τροχαίο που είχε τον Φεβρουάριο του 2018, τονίζοντας πως πιστεύει ότι είναι ζωντανός «από ένα θαύμα». Μάλιστα, ο ερμηνευτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού».

Όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου για το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από σχεδόν 8 χρόνια, ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε πως: «Πιστεύω ότι είμαι ζωντανός από ένα θαύμα που συνέβη εκείνη τη στιγμή. Η λογική και οι πιθανότητες λένε ότι από ένα τέτοιο τρακάρισμα, αν δεις την καμπίνα του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να βγει κάποιος ζωντανός από τη θέση του συνοδηγού.

Εγώ μέσα από μία τεράστια περιπέτεια που πέρασα είδα τον εαυτό μου να αλλάζει και αυτό δεν ήταν κάτι δικό μου. Ήμουν και είμαι ένας πάρα πολύ γκρινιάρης άνθρωπος. Όταν μου συμβαίνει κάτι κακό, συνήθως η πρώτη μου αντίδραση είναι να γκρινιάξω, να πω “γιατί μου συνέβη εμένα αυτό;”. Τότε που μου συνέβη το πιο δύσκολο και σοβαρό πράγμα στη ζωή μου, ήταν η μοναδική φορά που δεν γκρίνιαξα καθόλου και δεν είπα ποτέ “γιατί μου συνέβη αυτό;”.

«Είχα ένα χαμόγελο και πίστευα ότι όλο αυτό έχει συμβεί για κάποιο λόγο! Είχα μία πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά και αυτό δεν ήταν δικό μου, ήταν κάτι μου είχε έρθει ξεκάθαρα από κάπου άλλου», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Ηλίας Βρεττός είπε ότι: «Αυτό το κάπου αλλού στη δική μου την καρδιά έχει να κάνει με την θρησκεία, με τον Θεό. Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

ΕΟΔΥ: Δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης-Κανένας θάνατος από COVID-19

Θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Βουλή: Πότε θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τι θα αναφέρει για ανάπτυξη και κινδύνους

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:14 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Έλλη Κοκκίνου: «Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης (2/10) η Έλλη Κοκκίνου. Η α...
16:51 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουϊνέλη: «Η ζήλια θεωρώ ότι είναι το αλατοπίπερο – Δεν σκέφτομαι τον γάμο»

Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη οικογένε...
15:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τζόρτζια Σιακαβάρα για την περιπέτεια της υγείας της: «Πήγαινα για σηψαιμία, τόσο σοβαρό…»

Αρχές Σεπτεμβρίου η Τζόρτζια Σιακαβάρα αποκάλυψε με βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, πως χρει...
07:51 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή μετά τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο – Η αγκαλιά από τον Φοίβο Δεληβοριά – Δείτε βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε την πρώτη του εμφάνιση χθες το βράδυ (1/10), καθώς ήταν καλεσμένος ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης