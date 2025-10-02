Συγκλονίζει ο Ηλίας Βρεττός: «Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού»

Το πρωί της Πέμπτης (2/10) ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε και για το σοβαρό τροχαίο που είχε τον Φεβρουάριο του 2018, τονίζοντας πως πιστεύει ότι είναι ζωντανός «από ένα θαύμα». Μάλιστα, ο ερμηνευτής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού».

Όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου για το τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από σχεδόν 8 χρόνια, ο Ηλίας Βρεττός εξομολογήθηκε πως: «Πιστεύω ότι είμαι ζωντανός από ένα θαύμα που συνέβη εκείνη τη στιγμή. Η λογική και οι πιθανότητες λένε ότι από ένα τέτοιο τρακάρισμα, αν δεις την καμπίνα του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να βγει κάποιος ζωντανός από τη θέση του συνοδηγού.

Εγώ μέσα από μία τεράστια περιπέτεια που πέρασα είδα τον εαυτό μου να αλλάζει και αυτό δεν ήταν κάτι δικό μου. Ήμουν και είμαι ένας πάρα πολύ γκρινιάρης άνθρωπος. Όταν μου συμβαίνει κάτι κακό, συνήθως η πρώτη μου αντίδραση είναι να γκρινιάξω, να πω “γιατί μου συνέβη εμένα αυτό;”. Τότε που μου συνέβη το πιο δύσκολο και σοβαρό πράγμα στη ζωή μου, ήταν η μοναδική φορά που δεν γκρίνιαξα καθόλου και δεν είπα ποτέ “γιατί μου συνέβη αυτό;”.

«Είχα ένα χαμόγελο και πίστευα ότι όλο αυτό έχει συμβεί για κάποιο λόγο! Είχα μία πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά και αυτό δεν ήταν δικό μου, ήταν κάτι μου είχε έρθει ξεκάθαρα από κάπου άλλου», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Ηλίας Βρεττός είπε ότι: «Αυτό το κάπου αλλού στη δική μου την καρδιά έχει να κάνει με την θρησκεία, με τον Θεό. Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις».