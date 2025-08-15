Ηλίας Βρεττός: «Η κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ» – Η… έκρηξη του τραγουδιστή στα social media

Ο Ηλίας Βρεττός δεν δίστασε να εκφράσει την προσωπική του οργή για ένα σχόλιο που δέχθηκε στα social media σχετικά με την πίστη του.

Ειδικότερα, κάποιος διαδικτυακός φίλος του δημοφιλούς τραγουδιστή έθιξε ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι άνθρωποι στις θρησκείες με αποτέλεσμα εκείνος να του γράψει, αμέσως, μια απάντηση. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Ηλίας Βρεττός δημοσίευσε μια ιστορία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη στιχομυθία που είχε στην οποία και έκανε το εξής σχόλιο.

«Με αφορμή ένα ακόμη, δημόσιο αυτή τη φορά, σχόλιο ενός φίλου, κοινοποιώ την απάντηση μου… θέλοντας να εκφράσω την άποψη πως πρέπει πάντα να μιλάμε με σεβασμό και ευγένεια, όσο κι αν διαφωνούμε με τις πράξεις, τα λόγια ή τα πιστεύω των άλλων».

Για την διαδικτυακή ιστορία, λοιπόν, ο Ηλίας Βρεττός απάντησε στον διαδικτυακό του φίλο ως εξής. «Φίλε μου, η κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ τώρα. Να μη σέβεσαι να πιστεύω των υπολοίπων, να χαρακτηρίζεις χωρίς να γνωρίζεις καν τις αρχές να εκφράσεις ευγενικά τη διαφορετική σου άποψη. Καλή Παναγιά κι εύχομαι ο Θεός μας να σε έχει καλά».