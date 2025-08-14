Βίντεο: Πλοίο αποδίδει τιμές στην Τήνο με φωτοβολίδες και καπνογόνα – Εντυπωσιακές εικόνες

Οι εορτασμοί για την γιορτή της Παναγίας κορυφώνονται την Παρασκευή (15/8), όμως το νησί της Τήνου βρίσκεται ήδη σε εορταστική ατμόσφαιρα εν αναμονή της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στο κλίμα αυτό κινούνται και τα δεκάδες πλοία της γραμμής που προσεγγίζουν νυχθημερόν το λιμάνι του νησιού της Μεγαλόχαρης.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει αποτυπωθεί η στιγμή που του Blue Star ΜΥΚΟΝΟΣ αποδίδει τιμές στο νησί με φωτοβολίδες και καπνογόνα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό όπου γίνεται η νύχτα μέρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tinostoday.gr, ο καπετάνιος του πλοίου έχει καταγωγή από την Τήνο.