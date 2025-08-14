Στο «κόκκινο» το πολιτικό θερμόμετρο για τη διαχείριση των πυρκαγιών – Η κριτική της αντιπολίτευσης και η σφοδρή κόντρα Κεφαλογιάννη-Πελετίδη

«Κόκκινο» χτύπησε το πολιτικό θερμόμετρο για την διαχείριση των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε Χίο, Αχαΐα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στο στελεχιακό δυναμικό της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για το 112.

Ο Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στον RealFm 97,8, άσκησε σκληρή κριτική στην Πολιτεία για τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αχαΐα, υποστηρίζοντας ότι η εκκένωση περιοχών, μέσω του 112, «είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες». Μάλιστα ανέφερε πως άνθρωποι που δεν απομακρύνθηκαν από τις περιοχές, κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια τους.

Κατά την ενημέρωση για τις πυρκαγιές ο Γιάννης Κεφαλογιάννης άφησε αιχμές κατά του δημάρχου Πατρέων. «Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

«Εκείνο το οποίο είπα είναι ότι το 112 δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία προσπάθεια αυτών που έχουν την ευθύνη ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας. Δηλαδή βάλαμε το 112 και τελείωσε. Για να υπάρχει μια εμπιστοσύνη του πολίτη σε εκείνους που ασκούν διοίκηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, όταν λες κάτι αυτό θα πρέπει να το υπηρετήσεις. Δεν μπορείς να λες στον πολίτη “απομακρύνσου”, και αυτό να το λες για να αποποιηθείς της ευθύνες του και να πεις “εγώ σας ειδοποίησα”. Όταν λες σε πολίτες ότι είναι σε κίνδυνο και τους προτρέπεις να φύγουν, μετά θα πρέπει να ακολουθήσεις το άλλο βήμα το οποίο το ξεχνούν. Και αυτό είναι ότι αυτός που έχει την ευθύνη, πρέπει να έχει τις δυνάμεις να τους υπερασπιστεί, δηλαδή να πάει και να επιχειρήσει, να σβήσει την φωτιά και να σώσει τις περιουσίες. Σαφέστατα είναι αναγκαίο το 112, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό που λέμε είναι όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει και όλη την δομή απο πίσω γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί» απάντησε ο Κώστας Πελετίδης, μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στον RealFm 97,8. https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/08/ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ.mp3

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Πατρέων, απαντώντας στον υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. «Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα “καπνίζουν” και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ότι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της. Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όποιος μιλάει “ελαφρά τη καρδία” κατά του 112, ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι, όπου δεν υπήρξε η παραμικρή προειδοποίηση. Το 112, που τέθηκε σε λειτουργία από την κυβέρνησή μας το 2019, καθώς και συνολικά οι μηχανισμοί εκκένωσης, είναι μία εθνική κατάκτηση και μία παρακαταθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι ο υπέρτατος στόχος, μπροστά σε καταστροφές και θεομηνίες. Οι εκκενώσεις περιοχών, που αποφασίζονται με εισηγήσεις των υπευθύνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές και όποιος από το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να απαξιώσει το σύστημα εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος. Για να καταλάβουν, όμως, οι πολίτες το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να γνωρίζουν πως ο Δήμος Πατρέων υπέβαλλε συνολικά 11 αιτήματα για έκδοση 112, 8 εκ των οποίων υπεβλήθησαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Έντονη κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών. Σχεδόν “μάλωσαν” τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν. […] Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το “επιτελικό” κράτος στον εαυτό του;» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ.

«Στο ίδιο έργο θεατές οι Έλληνες, βλέπουν μια κυβέρνηση επάνω στα αποκαΐδια να επαναλαμβάνει το ίδιο παραμύθι, προσπαθώντας να μετακυλήσει τις εγκληματικές της ευθύνες στα ΜΜΕ και την αντιπολίτευση» ανέφερε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν πάει άλλο. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Την ώρα που η ανικανότητα του κράτους αφήνει δάση, καλλιέργειες και σπίτια, βορά στην φωτιά, οι άνθρωποι πυροσβέστες, εθελοντές, απλοί πολίτες, σώζουν ζωές και περιουσίες. Αυτό είναι το κράτος του κ. Μητσοτάκη» ανέφερε ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτριος Νατσιός.

«Το έγκλημα είναι διαρκές και οι υπαίτιοι αμετανόητοι. Και η Δικαιοσύνη αδρανής» τόνισε η πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου