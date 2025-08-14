Πελετίδης για 112: «Η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες»

Σκληρή κριτική στην Πολιτεία για τον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Αχαΐα άσκησε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η εκκένωση περιοχών, μέσω μηνυμάτων του 112, «είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες», ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως άνθρωποι που δεν απομακρύνθηκαν από τις περιοχές, κατάφεραν να σώσουν τα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον Real Fm 97,8, στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και του Γρηγόρη Διβάνη και απαντώντας στο ερώτημα αν εκκενώθηκαν οι περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε 112 ανέφερε ότι «βγήκαν τα σήματα, αλλά δεν εκκενώθηκαν. Αν γινόταν η εκκένωση θα είχαμε καεί εξ’ ολοκλήρου» και σημείωσε ότι «η εκκένωση είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε στην ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες και ότι κάναμε τα πράγματα όπως πρέπει», προσθέτοντας ότι «στην πραγματικότητα, εκ του αποτελέσματος, χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν και όχι το τυπικό ότι εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε».

Στην επισήμανση της δημοσιογράφου ότι οι άνθρωποι που έμειναν πίσω αγνόησαν τα μηνύματα που εστάλησαν, ο δήμαρχος Πατρέων είπε ότι «έσωσαν τα σπίτια τους».

«Είναι σαφές, διότι ναι οι πυροσβέστες, ναι οι προσπάθειες των δυνάμεων του Δήμου που συνεισφέρουν στην πυρόσβεση, αλλά χωρίς την συμμετοχή του κόσμου ο οποίος με ηρωισμό, προσπάθησε με πάθος και έφερε αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Το πρωί της Πέμπτης, μιλώντας ξανά στον Real fm, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη, ο Δήμαρχος Πατρέων κατήγγειλε την παντελή έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους του αστικού κράτους, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αλλά και των επιπτώσεων της στην ζωή των κατοίκων, την επόμενη μέρα.

Ο Κ. Πελετίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε 17 περιοχές της Πάτρας και στην ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ που μετρά μόνο τα κέρδη του. Πρόσθεσε, ότι η διακοπή ρεύματος επιφέρει και διακοπή νερού, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αναφέρθηκε ακόμα στα προβλήματα και την αγωνία που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες για τον ΧΥΤΑ Ξηρόλακκα, όπου το αστικό κράτος δεν έκανε τίποτα παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δήμου, για να αποσοβήσει την καταστροφή και τελικά ο χώρος διασώθηκε και δεν πήρε φωτιά χάρη στην έγκαιρη, αποφασιστική και φιλότιμη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου.

Ο Κ. Πελετίδης αναφέρθηκε ακόμα στη νομοθεσία που ισχύει, κι έχουν θεσμοθετήσει η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και απαγορεύει την πρόσληψη εργαζομένων στους δήμους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των πόλεων καθώς και τον οικονομικό στραγγαλισμό του κεντρικού κράτους προς τις τοπικές αρχές. Ενδεικτικό αυτής της πολιτικής είναι πως το κράτος αποδίδει στους δήμους μόλις τα 2 δις από τα 8.2 δισ. ευρώ των θεσμοθετημένων πόρων, αφήνοντας στο έλεος των καταστροφών τις πόλεις και τα χωριά.

Σημειώνοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο που κριτήριο έχει το κέρδος και είναι σε βάρος του λαού και των λαϊκών οικογενειών, ο Κ. Πελετίδης σημείωσε: «Αν δεν είσαι ικανός να προσφέρεις υπηρεσίες στον λαό, δεν έχεις λόγο ύπαρξης». Είναι καιρός κουμάντο να κάνουν οι πραγματικοί παραγωγοί του πλούτου είπε χαρακτηριστικά.