Τραγωδία στα Χανιά: Εκσφενδονίστηκε ο 27χρονος μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου – Δείτε εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Τραγωδία στα Χανιά: Εκσφενδονίστηκε ο 27χρονος μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τροχαίο στα Χανιά

Με το αίμα ενός νέου ανθρώπου βάφτηκε ο ΒΟΑΚ, παραμονές Δεκαπενταύγουστου στα Χανιά, καθώς ένας 27χρονος οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο στον κόμβο του Ταυρωνίτη.

Συγκεκριμένα,  λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ ο ίδιος εκσφενδονίστηκε, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Χανιά- τροχαίο

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο για τον 27χρονο ήταν ήδη αργά καθώς εξέπνευσε πριν φτάσει στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή δεύτερου οχήματος ενώ και ο 27χρονος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν ο μόνος επιβάτης του ΙΧ.

