Πειραιάς: Στο λιμάνι το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» με Ισραηλινούς τουρίστες – Εικόνες και βίντεο από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου “Crown Iris” στην πύλη Ε12.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες, ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία, καθώς και εκπρόσωποι φορέων του εργατικού κινήματος. Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν η άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν από νωρίς στην περιοχή του λιμανιού, με την παρουσία τους να προκαλεί αντιδράσεις από φορείς και πολιτικούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θανάσης Παφίλης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για την παρουσία πολυάριθμων αστυνομικών δυνάμεων στον Πειραιά. Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι η παρουσία των δυνάμεων αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση της συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που διοργανώθηκε από το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και άλλους φορείς.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο διαμαρτυριών ενάντια στην παρουσία ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα, λόγω των εξελίξεων στη Γάζα. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, καθώς και την παρουσία ισραηλινών στρατιωτών στο πλοίο “Crown Iris”.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ομιλίες εκπροσώπων των σωματείων και φορέων, ενώ διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, διαδήλωσαν έξω από την πύλη Ε12 του λιμανιού, παρά τα μπλόκα της αστυνομίας και την αποκλεισμένη περιοχή.

Συμβολική ήταν και η παράδοση πυροσβεστήρων από τους διαδηλωτές στις αστυνομικές δυνάμεις, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία τους στο λιμάνι, την ώρα που — όπως τόνισαν οι συγκεντρωμένοι — σε άλλες περιοχές της χώρας οι πολίτες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές.

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο, κατά τη διάρκεια της οποίας κυριάρχησαν συνθήματα ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» μπροστά από την πύλη Ε12, ενώ έκαναν λόγο για «συμβολισμό του αίματος των Παλαιστινίων».

Όταν η πορεία έφτασε στο Λιμεναρχείο, διαδηλωτές πέταξαν κεσεδάκια με τζατζίκι έξω από το κτίριο, καλώντας, όπως ανέφεραν, την κυβέρνηση να κεράσει τους «φιλοξενούμενους ισραηλινούς στρατιώτες». Επίσης, αναρτήθηκε γιγαντοπανό σε πεζογέφυρα στον Πειραιά και πετάχτηκαν τρικάκια την ώρα που περνούσαν πούλμαν με τους επιβάτες του “Crown Iris”.

Οι διαδηλωτές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την Ελλάδα ως «χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου» και δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις δράσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.