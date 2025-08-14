Πρέβεζα: Χωρίς ενεργά μέτωπα η φωτιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πρέβεζα: Χωρίς ενεργά μέτωπα η φωτιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Φωτογραφία: Intime

Μέσα στις επόμενες ώρες ενδεχομένως αναμένεται να έχει ελεγχθεί πλήρως η μεγάλη φωτιά με τα πολλά μέτωπα που εξελίχθηκε στον Δήμο Ζηρού και σε χωριά της Άρτας. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο προκειμένου να σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η Πολιτική Προστασία, η ΕΛΑΣ και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι που βοήθησαν στη μάχη με τις φλόγες.

Η καταγραφή των ζημιών θα γίνει μετά τον πλήρη έλεγχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που έγινε εφιάλτης για δύο 24ωρα.

Το πύρινο μέτωπο στον Δήμο Ζηρού δείχνει σημαντικά βελτιωμένο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ελέγχθηκε η μεγάλη φωτιά στην Καμπή, ενώ ύφεση καταγράφεται στις υπόλοιπες περιοχές.

Από νωρίς το πρωί επιχειρούν οκτώ εναέρια μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας και στην Πυροσβεστική επικρατεί αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά.

Τα προβλήματα, βέβαια, είναι πολλά καθώς χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό ενώ είναι σοβαρές και οι δυσκολίες στις επικοινωνίες.

Τεράστιες είναι και οι ζημιές που έχουν προκληθεί, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τον αριθμό καμένων σπιτιών και για επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες και αφού ελεγχθεί πλήρως η φωτιά.

