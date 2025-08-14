Φωτιές: Περισσότερα από 100.000 στρέμματα κάηκαν σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πάτρα

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης κάηκαν από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

  • 42.466 στρέμματα στη Χίο,

  • 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,

  • 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και

  • 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

Εικόνα 1. Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025.
Εικόνα 2. Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025.
Εικόνα 3. Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025.
Εικόνα 4. Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:02 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Στάχτη και αποκαΐδια παντού – Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες της καταστροφής

Έπειτα από δύο ημέρες ανεξέλεγκτης πύρινης λαίλαπας, το πρώτο φως της μέρας στην Πάτρα αποκαλύ...
10:48 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: Νεκρή 70χρονη λουόμενη στη θάλασσα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην παραλία στο Παλαιό Φάληρο, όταν εντοπίστηκε χωρ...
10:31 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Δροσιά: Εντοπίστηκε αποτύπωμα στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε σε δάσος

Ένα αποτύπωμα στην εσωτερική πλευρά της μονωτικής ταινίας, με την οποία ήταν τυλιγμένα τα γκαζ...
10:27 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κολωνός: Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια σε ισόγειο πολυκατοικίας

Εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια