Φωτιά στην Πάτρα: Στάχτη και αποκαΐδια παντού – Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες της καταστροφής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Πάτρα

Έπειτα από δύο ημέρες ανεξέλεγκτης πύρινης λαίλαπας, το πρώτο φως της μέρας στην Πάτρα αποκαλύπτει ένα σκηνικό εκτεταμένης καταστροφής.

Φωτιά στην Πάτρα: Η έκταση της καταστροφής από αέρος – ΦΩΤΟ

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις παρυφές της πόλης επεκτάθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκκενώσεις συνοικιών, καταστροφή περιουσιών και σοβαρές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, αποτυπώνεται το μέγεθος της τραγωδίας: καμένα σπίτια, απανθρακωμένα δέντρα και δρόμοι καλυμμένοι με αποκαΐδια συνθέτουν το σκηνικό μιας από τις πιο εφιαλτικές πυρκαγιές που έζησε ποτέ η πόλη.

Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο των εστιών, η τοπική κοινωνία αρχίζει να μετρά τις πληγές της, με τη σκέψη πλέον στραμμένη στην αποκατάσταση και την επόμενη μέρα.

Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα Φωτιά Πάτρα

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:15 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Περισσότερα από 100.000 στρέμματα κάηκαν σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης κάηκαν από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω ...
10:48 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: Νεκρή 70χρονη λουόμενη στη θάλασσα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην παραλία στο Παλαιό Φάληρο, όταν εντοπίστηκε χωρ...
10:31 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Δροσιά: Εντοπίστηκε αποτύπωμα στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε σε δάσος

Ένα αποτύπωμα στην εσωτερική πλευρά της μονωτικής ταινίας, με την οποία ήταν τυλιγμένα τα γκαζ...
10:27 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κολωνός: Άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια σε ισόγειο πολυκατοικίας

Εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια