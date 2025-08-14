Φωτιά στην Πάτρα: Στάχτη και αποκαΐδια παντού – Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες της καταστροφής

Έπειτα από δύο ημέρες ανεξέλεγκτης πύρινης λαίλαπας, το πρώτο φως της μέρας στην Πάτρα αποκαλύπτει ένα σκηνικό εκτεταμένης καταστροφής.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις παρυφές της πόλης επεκτάθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας εκκενώσεις συνοικιών, καταστροφή περιουσιών και σοβαρές ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, αποτυπώνεται το μέγεθος της τραγωδίας: καμένα σπίτια, απανθρακωμένα δέντρα και δρόμοι καλυμμένοι με αποκαΐδια συνθέτουν το σκηνικό μιας από τις πιο εφιαλτικές πυρκαγιές που έζησε ποτέ η πόλη.

Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο των εστιών, η τοπική κοινωνία αρχίζει να μετρά τις πληγές της, με τη σκέψη πλέον στραμμένη στην αποκατάσταση και την επόμενη μέρα.