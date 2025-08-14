Φωτιά στην Πάτρα: Η έκταση της καταστροφής από αέρος – ΦΩΤΟ

Μια σοκαριστική φωτογραφία από αέρος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πατρινός πιλότος Γιάννης Σταυράκης, αποτυπώνοντας το μέγεθος του μετώπου της καταστροφικής πυρκαγιάς το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στην εικόνα διακρίνεται η φωτισμένη πόλη και, σε κοντινή απόσταση, τα πύρινα μέτωπα που καίνε ανεξέλεγκτα.

Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη φλογών, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά μαίνεται έντονα.

Σε άλλα σημεία του ορίζοντα, μικρότερες εστίες μοιάζουν με αναμμένα «καντηλάκια», δείχνοντας πόσο διάσπαρτες και επικίνδυνες παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.

Η φωτογραφία αποτυπώνει με τρόπο αποκαρδιωτικό το μέγεθος της καταστροφής, η οποία, όπως σημειώνουν πολλοί, ίσως δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως αντιληπτή στην πραγματική της έκταση.