Φωτιά στην Αχαΐα: Νύχτα αγωνίας ζει η Πάτρα – Σύμμαχος των πυροσβεστών η άπνοια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Νύχτα αγωνίας ζει η Πάτρα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην περιοχή των Συχαινών εξακολουθεί να καίει, αν και πλέον η δυναμική της έχει μειωθεί σημαντικά.

Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό

«Σύμμαχος» η άπνοια

Σύμφωνα με το pelop.gr, στην περιοχή του Άνω Λυκοχόρου, ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Οι πυροσβέστες δεν πρόλαβαν να το σώσουν, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς μέσα την ώρα της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες δείχνουν πλέον να ευνοούν το έργο της κατάσβεσης, καθώς στην Πάτρα επικρατεί σχεδόν άπνοια.

Το μέτωπο στην Αρόη έχει ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ ένα ακόμη παραμένει ενεργό σε δύσβατη περιοχή προς την Ελεκίστρα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να κρατήσουν τη φωτιά εγκλωβισμένη σε χαράδρες, έως το πρωί, οπότε αναμένεται να ξανασηκωθούν τα εναέρια μέσα για να επιχειρήσουν ρίψεις νερού.

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Στο μέτωπο των ερευνών, η Αστυνομία έχει συλλάβει έναν 25χρονο που φέρεται να εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς, ενώ έχουν προσαχθεί ακόμη δύο άτομα ως ύποπτοι. Οι αρχές διερευνούν αν πρόκειται για οργανωμένη δράση εμπρησμού, καθώς υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες ύποπτες κινήσεις σε διάφορα σημεία της Αχαΐας.

Ελπίδα όλων είναι μην αυξηθεί η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε το πρωί να επιστρέψουν και να σβήσουν τις μεγάλες εστίες τα εναέρια μέσα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:13 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: Νέα αναζωπύρωση στις Κηπουριές – Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στη Χίο με τον οικισμό Κηπουριές να είναι στο στόχαστρο του πύρ...
02:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Καιρός: Πρόσκαιρη εξασθένιση των βοριάδων την Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις και βροχές – Υποχωρεί η θερμοκρασία

Υποχωρούν οι ισχυροί βοριάδες την Πέμπτη (14/8). Γενικά, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές ...
01:15 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 57 προσφύγων και μεταναστών από τις Αρχές

To μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), συνολικά 57 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλί...
00:30 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τον 25χρονο που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια