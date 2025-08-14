Φωτιά στην Αχαΐα: Νύχτα αγωνίας ζει η Πάτρα – Σύμμαχος των πυροσβεστών η άπνοια

Νύχτα αγωνίας ζει η Πάτρα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης (12/8) στην περιοχή των Συχαινών εξακολουθεί να καίει, αν και πλέον η δυναμική της έχει μειωθεί σημαντικά.

«Σύμμαχος» η άπνοια

Σύμφωνα με το pelop.gr, στην περιοχή του Άνω Λυκοχόρου, ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Οι πυροσβέστες δεν πρόλαβαν να το σώσουν, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς μέσα την ώρα της πυρκαγιάς.

Οι συνθήκες δείχνουν πλέον να ευνοούν το έργο της κατάσβεσης, καθώς στην Πάτρα επικρατεί σχεδόν άπνοια.

Το μέτωπο στην Αρόη έχει ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ ένα ακόμη παραμένει ενεργό σε δύσβατη περιοχή προς την Ελεκίστρα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να κρατήσουν τη φωτιά εγκλωβισμένη σε χαράδρες, έως το πρωί, οπότε αναμένεται να ξανασηκωθούν τα εναέρια μέσα για να επιχειρήσουν ρίψεις νερού.

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Στο μέτωπο των ερευνών, η Αστυνομία έχει συλλάβει έναν 25χρονο που φέρεται να εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς, ενώ έχουν προσαχθεί ακόμη δύο άτομα ως ύποπτοι. Οι αρχές διερευνούν αν πρόκειται για οργανωμένη δράση εμπρησμού, καθώς υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες ύποπτες κινήσεις σε διάφορα σημεία της Αχαΐας.

Ελπίδα όλων είναι μην αυξηθεί η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε το πρωί να επιστρέψουν και να σβήσουν τις μεγάλες εστίες τα εναέρια μέσα.