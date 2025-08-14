Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τον 25χρονο που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Σε αυτές φαίνεται ο συλληφθείς να βρίσκεται σε μια αγροτική έκταση.

Δείτε το βίντεο

Αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανάκριση του 25χρονου.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.