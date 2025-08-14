Φωτιά στην Πάτρα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Αχαΐα, Πάτρα

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τον 25χρονο που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά – Δείτε φωτό αναγνώστη

Σε αυτές φαίνεται ο συλληφθείς να βρίσκεται σε μια αγροτική έκταση.

Δείτε το βίντεο

Αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανάκριση του 25χρονου.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:25 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά – Δείτε φωτό αναγνώστη

Συνεχίζει να καίει ό,τι βρίσκει στο διάβα της η φωτιά στην Αχαΐα. Σπίτια, περιουσίες και φυσικ...
00:05 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Μήλος: 16 δημοτικοί υπάλληλοι καθαριότητας υπό κράτηση έπειτα από καταγγελία ότι πέταξαν απορρίμματα χωρίς άδεια

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Μήλου οδηγήθηκαν την Τετάρτη (13/8) 16 υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμ...
00:04 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ελπίδα μέσα από τις στάχτες – Συγκίνηση για πρόβατο που σώθηκε από τις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Τα πύρινα μέτωπα που έπληξαν κυρίως την Δυτική Ελλάδα έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλες καταστροφ...
23:40 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Επιχείρηση απομάκρυνσης ηλικιωμένου στο Μουζάκι

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο για μια ακόμη μέρα, με το πύρινο μέτωπο να κατακαίει...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια