Φωτιά στην Πάτρα: Σε εξέλιξη η ανάκριση του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού – Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο με ύποπτο δίκυκλο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Ένας 25χρονος συνελήφθη, σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Φωτιά στην Πάτρα: Δραματικές στιγμές σε Ρωμανό και Αρόη – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβα .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανάκριση του 25χρονου.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου – ΦΩΤΟ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην περιοχή της Αγίας Πε...
22:14 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Κλειστή η Περιμετρική Όδος, απειλούνται σπίτια – Δραματική μάχη με τις φλόγες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πάτρα, καθώς μεγάλη φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντα...
21:45 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Δραματικές στιγμές σε Ρωμανό και Αρόη – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Οι φλόγες απειλούν πλέον άμεσα κα...
20:59 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΓΕΕΘΑ: Με οδηγία Δένδια διατίθενται από τις Ένοπλες Δυνάμεις χώροι φιλοξενίας για πυρόπληκτους σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από οδηγία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον αρχηγό το...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια