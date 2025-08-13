Φωτιά στην Πάτρα: Κλειστή η Περιμετρική Όδος, απειλούνται σπίτια – Δραματική μάχη με τις φλόγες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Πάτρα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πάτρα, καθώς μεγάλη φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων και θέτοντας σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στην Πάτρα – Πελετίδης: «Πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται – Τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά που χρειάζονται»

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της Περιμετρικής Πατρών, ενώ έχουν διακοπεί και άλλες σημαντικές οδικές συνδέσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ τα παρακάτω μέτρα κυκλοφοριακής διακοπής:

1. Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου – Αθηνών): Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από Μποζαΐτικα (Τόφαλος) έως τον Κόμβο Γλαύκου. Η διακοπή αφορά τόσο το ρεύμα προς Πύργο όσο και το ρεύμα προς Αθήνα

2. Οδός Λυκοχόρου: Κλειστή λόγω της εγγύτητας της φωτιάς και περιορισμένης ορατότητας

3. Ελευθερίου Βενιζέλου: Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ηρακλέους προς την Περιμετρική Πατρών

Η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα σε δύσβατες περιοχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

