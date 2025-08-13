Φωτιά στην Πάτρα: Δραματικές στιγμές σε Ρωμανό και Αρόη – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Οι φλόγες απειλούν πλέον άμεσα κατοικημένες περιοχές, με το πύρινο μέτωπο στον Ρωμανό να έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, ενώ στην Αρόη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά πριν περάσει προς το Δασύλλιο, μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Στις κεραίες του λόφου, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με το πύρινο μέτωπο να κόβει την ανάσα. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Ελλάδα και τη Μολδαβία, καθώς και δεκάδες εθελοντές που προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά πριν λάβει ακόμη πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: