Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον Γιώργο Καραθανάση – Ο προορισμός που επέλεξαν

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Κορινθίου
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες στη ζωή της Μαρίας Κορινθίου. Η αγαπημένη ηθοποιός είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση, με το ζευγάρι να δείχνει ανοιχτά τον έρωτά του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), η Μαρία Κορινθίου με ένα story που έκανε στο λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε πως με τον σύντροφό της θα περάσουν κάποιες ημέρες στο Μπάρι της Ιταλίας.

Η γνωστή ηθοποιός στην ανάρτησή της ανέβασε τα αεροπορικά τους εισιτήρια και τάγκαρε το προφίλ του Γιώργου Καραθανάση.

Μάλιστα, αφού έφτασαν στην ιταλική πόλη, δημοσίευσαν στα προφίλ τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία του ιστορικού κτιρίου «Palazzo del Sedile».

Σε συνέντευξή της στην Ιωάννα Μαλέσκου τον Ιούλιο, η Μαρία Κορινθίου είχε αποκαλύψει: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά».

«”Είμαι καλά και μόνη μου”, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα… Πολλή φωτιά. Θέλω αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα την δική μου αρσενική πλευρά, να είμαι γυναίκα. Τους μηχανισμούς του χώρου μας τους ξέρει, αλλά δεν είναι του entertainment», είχε προσθέσει.

