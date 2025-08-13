Νίκος Ψαρράς: Ταξίδεψε στο Νεπάλ με την Έλενα Καρακούλη – «Ένα αξέχαστο μάθημα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Ψαρράς Έλενα Καρακούλη
Φωτογραφία: Instagram/elenakarakouli

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξαν ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Νεπάλ και η σκηνοθέτις και συγγραφέας το πρωί της Τετάρτης (13/8) έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Όπως μπορούμε να δούμε από το post της Έλενας Καρακούλη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη διάρκεια του ταξιδιού τους επισκέφτηκαν ένα σχολείο της χώρας και πέρασαν χρόνο με τα παιδιά.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε τον Νίκο Ψαρρά να μιλάει με μερικούς μαθητές.

Νίκος Ψαρράς Έλενα Καρακούλη
Φωτογραφία: Instagram/elenakarakouli
Νίκος Ψαρράς Έλενα Καρακούλη
Φωτογραφία: Instagram/elenakarakouli

«Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα», έχει γράψει η Έλενα Καρακούλη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:14 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Παύλος Ντε Γκρες – Μαρί Σαντάλ: Οι ευχές στον γιο τους, Αχιλλέα, για τα γενέθλιά του – «Σε αγαπώ πολύ πολύ»

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (12/8) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαν...
14:46 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα για την φωτιά στην Αχαΐα: «Κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με έ...
11:53 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Ξέσπασε για τα επεισόδια στα πανηγύρια – «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η Πολιτεία»

Την περίοδο του καλοκαιριού γίνονται πολλά πανηγύρια σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία συνήθως ...
10:37 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Δεν μπορούσα να την κοιτάξω στα μάτια, γιατί φοβόμουν μην προδοθώ»

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου ετοιμάζονται να υποδεχθούν σε λίγο καιρό τον καρπ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια