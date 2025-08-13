Νίκος Ψαρράς: Ταξίδεψε στο Νεπάλ με την Έλενα Καρακούλη – «Ένα αξέχαστο μάθημα»

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξαν ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Νεπάλ και η σκηνοθέτις και συγγραφέας το πρωί της Τετάρτης (13/8) έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Όπως μπορούμε να δούμε από το post της Έλενας Καρακούλη στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στη διάρκεια του ταξιδιού τους επισκέφτηκαν ένα σχολείο της χώρας και πέρασαν χρόνο με τα παιδιά.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε τον Νίκο Ψαρρά να μιλάει με μερικούς μαθητές.

«Ένα αλλιώτικο σχολείο. Με τις ελλείψεις του μεν, με ένα γενναιόδωρο χαμόγελο δε, αφοπλιστικό… Ένα αξέχαστο μάθημα», έχει γράψει η Έλενα Καρακούλη στη λεζάντα της ανάρτησής της.