Σοφία Σεϊρλή: Το συγκινητικό «αντίο» του Νίκου Ψαρρά – «Καλό ταξίδι μάνα»

Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών. Η ηθοποιός είχε πάει για διακοπές στους Φούρνους Ικαρίας και στη προσπάθειά της να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας, πνίγηκε. Πολλοί είναι οι συνάδελφοί της, οι οποίοι αφού έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή την «αποχαιρέτησαν», με συγκινητικές αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος το 2014 είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Σεϊρλή, στη θεατρική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας». Τότε η ηθοποιός είχε υποδυθεί την «Ραΐζαινα», ενώ ο συνάδελφός της έπαιζε το μεγάλο της γιο και σύζυγο της «Μαρίνας», «Γιάννη».

Στη δημοσίευσή του στο προφίλ του στο Facebook, ο Νίκος Ψαρράς ανέβασε μία φωτογραφία της Σοφίας Σεϊρλή και έγραψε: «Σοφάκι μου στο καλό… Λιγοστεύουμε έλεγες πριν λίγες μέρες… Πόσο λυπάμαι να ‘ξερες… Πόσο…Καλό ταξίδι μάνα!».