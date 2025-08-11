Σοφία Σεϊρλή: Το συγκινητικό «αντίο» του Νίκου Ψαρρά – «Καλό ταξίδι μάνα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σοφία Σεϊρλή
Φωτογραφία: INTIME

Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών. Η ηθοποιός είχε πάει για διακοπές στους Φούρνους Ικαρίας και στη προσπάθειά της να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας, πνίγηκε. Πολλοί είναι οι συνάδελφοί της, οι οποίοι αφού έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή την «αποχαιρέτησαν», με συγκινητικές αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους και ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος το 2014 είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Σεϊρλή, στη θεατρική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας». Τότε η ηθοποιός είχε υποδυθεί την «Ραΐζαινα», ενώ ο συνάδελφός της έπαιζε το μεγάλο της γιο και σύζυγο της «Μαρίνας», «Γιάννη».

Στη δημοσίευσή του στο προφίλ του στο Facebook, ο Νίκος Ψαρράς ανέβασε μία φωτογραφία της Σοφίας Σεϊρλή και έγραψε: «Σοφάκι μου στο καλό… Λιγοστεύουμε έλεγες πριν λίγες μέρες… Πόσο λυπάμαι να ‘ξερες… Πόσο…Καλό ταξίδι μάνα!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:50 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Είμαστε πολύ καλά, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία» – Οι δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε τη Παρασκευή (8/8) η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έφερε στο κόσμο ...
16:18 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Γι’ αυτό δεν ήθελα να έχω σχέσεις με συναδέλφους…»

Στη Νάντια Ρηγάτου για την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, έδωσε συνέντευξη η Μαρία Κατσανδρή...
15:28 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μαρία Λουΐζα Βούρου: Το μήνυμα για τη διατροφή στις διακοπές – «Το healthy δεν είναι να ζούμε με νερόβραστα…»

Τις διακοπές της στη Λήμνο απολαμβάνει η Μαρία Λουΐζα Βούρου. Η παρουσιάστρια, η οποία ασχολεί...
14:02 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά, λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμη γάμου ή παιδιού»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η οποία προβλήθηκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια