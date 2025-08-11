Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά, λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμη γάμου ή παιδιού»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/8). Η γνωστή χορογράφος, μεταξύ άλλων μίλησε και για την δήλωση που είχε κάνει τον Δεκέμβρη του 2023 για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμα παιδί ή να κάνει ένα δεύτερο γάμο.

Σχετικά με τη δήλωσή της για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εξήγησε ότι: «Παρεξηγήθηκε πάρα πολύ αυτό που είπα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με ρώτησε πέντε θέματα, τα κόψανε, τα ράψανε όπως ήθελαν, δεν ακούστηκα έτσι ακριβώς όπως εκφράστηκα και φυσικά έγινε…».

Μιλώντας για τη προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Λαμπροπούλου εξομολογήθηκε πως: «Για να είναι ένας άνδρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει: “Πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Πρέπει να μείνεις με το παιδί σου, γιατί εκείνο σε έχει ανάγκη”.

Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Δεν έχουν φτιάξει σχολή γονέων. Τα παιδιά μας μάς κάνουν καλύτερους, γιατί οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν να προχωράμε μαζί τους. Λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμα γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ τα θέλω του παιδιού μου!».