Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά, λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμη γάμου ή παιδιού»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίνα Λαμπροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/lampropoulou_marina

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/8). Η γνωστή χορογράφος, μεταξύ άλλων μίλησε και για την δήλωση που είχε κάνει τον Δεκέμβρη του 2023 για το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμα παιδί ή να κάνει ένα δεύτερο γάμο.

Σχετικά με τη δήλωσή της για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εξήγησε ότι: «Παρεξηγήθηκε πάρα πολύ αυτό που είπα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με ρώτησε πέντε θέματα, τα κόψανε, τα ράψανε όπως ήθελαν, δεν ακούστηκα έτσι ακριβώς όπως εκφράστηκα και φυσικά έγινε…».

Μιλώντας για τη προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Λαμπροπούλου εξομολογήθηκε πως: «Για να είναι ένας άνδρας δίπλα μου θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει παιδί. Να είναι ο άνθρωπος που θα μου πει: “Πρέπει να μείνεις με το παιδί σου σήμερα, όχι μαζί μου γιατί σε έχω εγώ ανάγκη. Πρέπει να μείνεις με το παιδί σου, γιατί εκείνο σε έχει ανάγκη”.

Δεν νιώθω ότι ήμουν καλή μαμά. Δεν έχουν φτιάξει σχολή γονέων. Τα παιδιά μας μάς κάνουν καλύτερους, γιατί οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν να προχωράμε μαζί τους. Λιποθυμώ στην ιδέα ενός ακόμα γάμου ή παιδιού. Ο γιος μου δεν θα το ανεχόταν με τίποτα αυτό και σέβομαι πάρα πολύ τα θέλω του παιδιού μου!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σοφία Σεϊρλή: Η Μυρτώ Αλικάκη «αποχαιρετά» την ηθοποιό – Η φωτογραφία από το «Μαύρο Ρόδο»

Το βράδυ της Κυριακής (10/8) η είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή συγκλόνισε το πανελλήνιο. ...
11:25 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Σοφία Σεϊρλή: Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον θάνατό της – «Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα…»

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ώρες η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η ...
08:20 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Γιάννης Αποστολάκης: «Η σχέση μας με την Βάσω πέρασε από 40 κύματα»

Ο καπετάνιος της περιπέτειας Γιάννης Αποστολάκης μιλά για τις πιο δυνατές στιγμές του σε ένα τ...
07:52 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Κατερίνα Παπουτσάκη – Θάνος Χατζόπουλος: Ο έρωτας τους «ταξιδεύει»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μπορεί να ερμηνεύει τη «Σκλάβα», ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, όμω...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια