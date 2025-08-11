Σοφία Σεϊρλή: Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για τον θάνατό της – «Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα…»

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ώρες η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, σε ηλικία 77 ετών.

Αφού γνωστοποιήθηκε ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή, δεκάδες συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εκφράσουν τη θλίψη τους για τον ξαφνικό χαμό της.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ήταν καλός φίλος της ηθοποιού, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με την οποία εξέφρασε το πένθος του.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και καλλιτέχνης, δημοσίευσε μία φωτογραφία της Σοφίας Σεϊρλή και έγραψε: «Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πώς να το σβήσω από την ψυχή μου… Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα…».