Σοφία Σεϊρλή: Θλίψη για τον θάνατο της ηθοποιού από πνιγμό – «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όπου βρισκόταν για διακοπές μαζί με μία φίλη της.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος παραθέριζε στους Φούρνους Ικαρίας και σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού, σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook, αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική τους επικοινωνία είχε προτείνει να αποφύγουν την περιοχή, καθώς «έχει αέρα, θα έχει κύμα, είναι ανοιχτά εκεί και επικίνδυνα».

«Στη Σοφία. Χτύπησε το τηλ. στις 7. Ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κΥρία Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, ή στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες. Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ. Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες… Σήμερα γιατί δεν το έκανες».

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου (1975). Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους.

Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α. Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη. Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Πρόσφατες παραστάσεις: Χελιδόνι σε σκην.Ε. Γκασούκα, Τερέζ Ρακέν σε σκην. Λ.Μελεμέ και Βασίλισσα της Ομορφιάς σε σκην. Ε.Σκότη.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους).

Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.