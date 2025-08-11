Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη – Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Οινόη, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, η οποία ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), καίγοντας ξερά χόρτα σε οικόπεδα.

Φωτιά στην Οινόη – Διακοπές κυκλοφορίας από την Τροχαία

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι περισσότεροι και παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

ΟΙΝΟΗ ΦΩΤΙΑ

ΟΙΝΟΗ ΦΩΤΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΟΙΝΟΗ ΕΞΩ

