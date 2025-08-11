Φωτιά στην Οινόη – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Δείτε φωτό και βίντεο αναγνώστη

ΦΩΤΙΑ ΟΙΝΟΗ ΕΞΩ

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στην περιοχή της Οινόης, καίγοντας ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 38 οχήματα με 116 πυροσβέστες.

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα

