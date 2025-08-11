Φωτιά στην Οινόη – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα – Δείτε φωτό και βίντεο αναγνώστη

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8) στην περιοχή της Οινόης, καίγοντας ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 38 οχήματα με 116 πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025