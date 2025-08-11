Σεισμός στην Τουρκία: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή της δόνησης – Πανικός σε εμπορικό κέντρο στην Προύσα

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι της Τουρκίας το βράδυ της Κυριακής (10/8) λόγω του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είχε επίκεντρο το Σίντζιρτζι, μία περιοχή που βρίσκεται στην επαρχία Μπαλικεσίρ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τις στιγμές πανικού που έζησαν Τούρκοι πολίτες ανά την επικράτεια.

Ένα τέτοιο αποτυπώνει την μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε σε εμπορικό κέντρο της Προύσας, όπου εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν την ώρα του σεισμού.