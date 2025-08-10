Ακράτα: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος

Έρευνες πραγματοποιεί η Αστυνομία για τα αίτια θανάτου άνδρα στην περιοχή της Ακράτας, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο άνδρας , περίπου 50 ετών, βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/8), απαγχονισμένος σε δένδρο στην ορεινή Ακράτα σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα αυτοκίνητο που εικάζεται πως ανήκει στον αυτόχειρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, από τη Σαλαμίνα, που είχε χωρίσει προ έτους και σύμφωνα με κατοίκους που τον αναγνώρισαν αναζητούσε να νοικιάσει σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.