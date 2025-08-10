Μαίρη Συνατσάκη: Το επικό βίντεο για τις… συζητήσεις των μαμάδων

Η Μαίρη Συνατσάκη συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμές από την καθημερινότητά της, καταγράφοντας με χιούμορ τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η κόρη της, Ολίβια, που απέκτησε με τον Ίαν Στρατή τον Δεκέμβριο του 2022.

Η μικρή έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητα της ζωής της, ωστόσο η Μαίρη Συνατσάκη δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι νέες μαμάδες. Έτσι, το μεσημέρι της Κυριακής (10/8), η παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, δείχνοντας με χιουμοριστικό τρόπο πόσο δύσκολο είναι για τις μαμάδες να καταφέρουν να ολοκληρώσουν μια απλή συζήτηση μεταξύ τους.

«Μανάδες προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια συζήτηση. Ποτέ. Tag your bestie που θα καταλάβει» σχολιάζει.