Μαίρη Συνατσάκη: Το επικό βίντεο για τις… συζητήσεις των μαμάδων

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαίρη Συνατσάκη
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo

Η Μαίρη Συνατσάκη συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram  στιγμές από την καθημερινότητά της, καταγράφοντας με χιούμορ τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η κόρη της, Ολίβια, που απέκτησε με τον Ίαν Στρατή τον Δεκέμβριο του 2022.

Η μικρή έχει γίνει η απόλυτη προτεραιότητα της ζωής της, ωστόσο η Μαίρη Συνατσάκη δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι νέες μαμάδες. Έτσι, το μεσημέρι της Κυριακής (10/8), η παρουσιάστρια ανέβασε στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, δείχνοντας με χιουμοριστικό τρόπο πόσο δύσκολο είναι για τις μαμάδες να καταφέρουν να ολοκληρώσουν μια απλή συζήτηση μεταξύ τους.

«Μανάδες προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια συζήτηση.  Ποτέ. Tag your bestie που θα καταλάβει» σχολιάζει.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:09 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της μέσα από το μαιευτήριο

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία την Παρασκευή (8/8) έγινε μητέρα...
18:30 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Κρινιώ Νικολάου: «Με πλησίασε επιτακτικά πάνω στο πιάνο και μου ζήτησε ένα τραγούδι, ήταν πολύ ενοχλητικό»

Η Κρινιώ Νικολάου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στο περιοδικό Λοιπόν και μεταξύ...
15:23 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Νέες αποκαλύψεις για τον θυμό και τις επιθέσεις της σε βασιλικούς υπαλλήλους – Πέταξε στον αέρα ένα φλιτζάνι τσάι

Πολλά έχουν γραφτεί για τη δύσκολη σχέση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι με τους υπαλλή...
14:09 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Σαμπρίνα: Στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα – «Φτηνά την γλίτωσα…»

Ατύχημα είχε η Σαμπρίνα στην Πρέβεζα όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια