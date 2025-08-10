Σοκ στην Αχαΐα: Εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία 

«Συναγερμός» σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξεβράστηκε πτώμα στην παραλία της Λακόπετρας.

Στο σημείο βρέθηκε το Λιμενικό Σώμα που προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ σύντομα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής.

Οι πληροφορίες του pelop.gr, λένε ότι είναι άνδρας, η ηλικία του είναι περίπου 40 ετών και φαίνεται πως πρόκειται για αλλοδαπό. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ενδέχεται να είναι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος έπεσε από ένα καράβι superfast κατά την διάρκεια του ταξιδιού Πάτρα-Ιταλία, πριν από έξι ημέρες.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα την ώρα που δεν υπάρχει καμία δήλωση για εξαφάνιση.