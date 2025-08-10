Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσε κτίριο στο Μπαλικεσίρ – Οι πρώτες εικόνες

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τουρκία, με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Η σεισμική δόνηση, που καταγράφθηκε γύρω στις 19:53, έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,1 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, έχει αναφερθεί η κατάρρευση ενός κτιρίου στην περιοχή όπου βρίσκεται το επίκεντρου του σεισμού.

 

