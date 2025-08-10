Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Enikos Newsroom

διεθνή

σεισμός

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ.

Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο Σινδργκί του Μπαλικεσίρ σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,1. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω επαρχίες. Η AFAD και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει αμέσως επιτόπιες έρευνες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κάποια αρνητική εξέλιξη. Παρακολουθούμε την κατάσταση λεπτό προς λεπτό. Εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό.»

σεισμός τουρκία

 

 

 

