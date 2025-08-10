Ισραήλ: Στρατιώτης αυτοκτόνησε δύο ημέρες πριν επιστρέψει στις μάχες – «Αυτό που είδε στην Γάζα τραυμάτισε την ψυχή του», λέει η μητέρα του

Να εφαρμόσουν το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας κατ’ εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ετοιμάζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Ωστόσο Ισραηλινοί στρατιώτες υποφέρουν από μετατραυματικό στρες και οι αυτοκτονίες αυξάνονται όσο παρατείνεται η χρονική διάρκεια του πολέμου.

Ο 40χρονος Ελιράν Μιζραχί είχε υπηρετήσει ως έφεδρος στην Γάζα για 187 ημέρες, από τον 8 Οκτωβρίου. Τον περασμένο Ιούνιο αυτοκτόνησε μόλις δύο ημέρες πριν επιστρέψει για επιχειρήσεις στην Γάζα.

Η μητέρα του έχει κρατήσει άθιχτο το παιδικό δωμάτιο του. Δεν περίμενε ότι ο γιος της, που ρίσκαρε την ζωή του στην Γάζα, θα σκοτωνόταν την περίοδο που βρισκόταν στην πατρίδα του. Η μητέρα του, Τζένι Μιζραχί είπε ότι ο 40χρονος επέστρεψε αλλαγμένος από την Γάζα και φοβάται ότι θα υπάρξουν στο μέλλον πολλές ακόμη αυτοκτονίες Ισραηλινών στρατιωτών.

«Μέσα στο μυαλό του δεν έφυγε ποτέ από την Γάζα. Όταν γύρισε δεν μπορούσε να επιστρέψει στη δουλειά του. Ήταν σπουδαίος πατέρας με πολλή υπομονή. Και έχασε την υπομονή του με τα παιδιά του, με τους ανθρώπους. Ήταν πολύ σιωπηλός. Δεν κοιμόταν τη νύχτα, είχε εφιάλτες. Δεν ξέραμε τίποτα γι’ αυτό. Δεν μιλούσε. Όποτε τον ρωτούσαμε, έλεγε ότι όλα είναι εντάξει», εξομολογήθηκε στο Sky News η μητέρα του.

Περιγράφει τον γιο της ως έναν άνθρωπο χαρούμενο ο οποίος πριν τον πόλεμο ήταν φίλος με όλους. Απέκτησε τέσσερα παιδιά και είχε «μεγάλη καρδιά και μεγάλο χαμόγελο», όπως λέει η μητέρα του.

Αρχικά ο στρατός τον τοποθέτησε στις δυνάμεις που απομάκρυναν τα πτώματα των Ισραηλινών που δολοφονήθηκαν από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα. Μία ημέρα μετά μπήκε στην Γάζα με τον στρατό.

Ήταν διοικητής σε μία μονάδα με μπουλντόζες, η οποία κατέστρεφε κτίρια και τούνελ της Χαμάς. Πολλές φορές η μονάδα του δεχόταν πυρά και καλούνταν να περάσει πάνω από δεκάδες πτώματα.

Σε μία τέτοια επίθεση με RPG στην μπουλντόζα του ο Ελιράν Μιζραχί τραυματίστηκε στα γόνατα και επέστρεψε στο Ισραήλ. Αργότερα διαγνώστηκε με PTSD (διαταραχή μετατραυματικού στρες) και δύο ημέρες πριν επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, αυτοκτόνησε.

«Αυτό που είδε εκεί πέρα στη Γάζα τραυμάτισε την ψυχή του. Βλέπεις όλα τα πτώματα εκεί και όλο το αίμα. Πληγώνει την ψυχή σου», λέει η Τζένι Μιζραχί.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 18 στρατιώτες έχουν αυτοκτονήσει από την αρχή του χρόνου. Μόνο τον Ιούλιο 5 στρατιώτες αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην ζωή τους. Εκατοντάδες άνθρωποι στο Ισραήλ υποφέρουν από μετατραυματικό στρες και όλο και περισσότεροι έφεδροι αρνούνται διακριτικά να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία.