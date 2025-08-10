Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – «Απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μήνυμα από το 112 εστάλη και για την νέα φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καστροσυκιάς.

«Αν βρίσκεστε στην Παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη.

 

