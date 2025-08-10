Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – «Απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη και για την νέα φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καστροσυκιάς.

«Αν βρίσκεστε στην Παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη.