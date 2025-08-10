Κρινιώ Νικολάου: «Με πλησίασε επιτακτικά πάνω στο πιάνο και μου ζήτησε ένα τραγούδι, ήταν πολύ ενοχλητικό»

Η Κρινιώ Νικολάου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στο περιοδικό Λοιπόν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο φλερτ που έχει δεχθεί ενώ βρίσκεται στη σκηνή καθώς και στην πιο δύσκολη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί στο παρελθόν.

Είσαι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Σου έχει τύχει ποτέ να σε φλερτάρουν ενώ είσαι στη σκηνή; Έχεις ζήσει κάποιο περίεργο ή αστείο περιστατικό την ώρα που τραγουδάς;

Καταρχάς, σ’ ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι, φυσικά και έχει συμβεί. Πολλές φορές μάλιστα. Αλλά το βρίσκω πολύ όμορφο, αρκεί να γίνεται με κομψότητα. Το φλερτ, ειδικά όταν συμβαίνει εκείνη την ώρα που τραγουδάς, έχει μια μαγεία. Γιατί δεν είσαι απλώς πάνω σε μια σκηνή κάνοντας μια «δουλειά», εγώ δεν θεωρώ την τέχνη δουλειά, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Εκείνη τη στιγμή, βγάζεις την ψυχή σου προς τα έξω. Επικοινωνείς με τον άλλον. Και αυτή η επικοινωνία, όταν είναι αυθεντική, μπορεί να έχει μέσα της φλερτ, συγκίνηση, έλξη. Είναι σχεδόν φυσικό. Η ίδια η ατμόσφαιρα, η μουσική, τα τραγούδια… όλα δημιουργούν μια ερωτική αύρα.

Δεν είσαι σε γραφείο, είσαι σε κάτι ζωντανό, φορτισμένο. Και ναι, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο όμορφα και με σεβασμό, είναι μια γοητευτική στιγμή. Μια ματιά, ένα χαμόγελο, ένας συντονισμός. Είναι σαν να λες «σε νιώθω», κι αυτό από μόνο του είναι πολύτιμο.

Υπήρξε ποτέ κάποια στιγμή που σε έφερε σε αμηχανία ή σε δύσκολη θέση ενώ τραγουδούσες;

Ναι, έχει συμβεί και αυτό. Θυμάμαι μια φορά που κάποιος πλησίασε επιτακτικά πάνω στο πιάνο και μου ζήτησε ένα τραγούδι. Ήταν πολύ ενοχλητικό. Με πολύ διακριτικό και ευγενικό τρόπο σταμάτησα την όλη κατάσταση. Ήταν σε μια μικρή μουσική σκηνή και με μια γλυκιά, αλλά σταθερή, κίνηση κατάφερα να τον απομακρύνω από το πιάνο και να διαφυλάξω την ατμόσφαιρα.